Kochen über den Tellerrand So gelingt das Backen in der Gemeinschaft

Danach trennt jeder kleine Teigstücke ab. Kreutschmann demonstriert inzwischen die Kunst des Drehens. Was bei ihm so einfach aussieht, ist allerdings schwieriger, wie alle feststellen können. Doch nach den ersten Versuchen haben Lanja, Rasha, Patricia, Hans, Oliver, Silvia, Barbara und Susanne und auch die Kinder den Dreh raus. „Keine Wespentaillen drehen, die werden sonst zu trocken“, mahnt der Bäckermeister. Die Dekoabteilung schließt sich an, wobei eingelegte Oliven, Knoblauch, Paprikas und Chilis zunächst klein geschnitten werden müssen, bevor sie zusammen mit den mediterranen Gewürzen in die wie Wurzelbrote aussehenden Teigstücke eingebracht werden. „Gut verstecken und merken, wo man was reingedrückt hat, damit alles schön verteilt wird“, erinnert Kreutschmann, der schon den Ofen angeheizt hat. Ein würziger Geruch zieht durch die Backstube, und der hält, was er verspricht, wie die Teilnehmer beim ersten Probieren feststellen können. Es schmeckt lecker.