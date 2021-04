Ministerin zu Gast in Oedt : Mauer an der Burg Uda wird überdacht

Oedt Für die Oedter Bürger und historisch Interessierte gibt es gute Nachrichten: Die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach übergab am Donnerstag rund 164.000 Euro an den Oedter Heimatverein.

Die Reste des westlichen Mauerwerks an der Burg Uda werden überdacht. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen und mit Glück im kommenden Jahr fertiggestellt sein, wenn der Oedter Heimatverein das 75-jährige Bestehen feiert. Für die Umsetzung des Projekts konnte Ina Scharrenbach (CDU), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes am Donnerstag einen Förderbescheid über 163.923 Euro an Karl A. Willmen, den Vorsitzenden des Heimatvereins, übergeben.

Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Heimat-Zeugnis, mit dem das Land die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und Gemeinden und in den Regionen unterstützt. „Wir fördern das, was Menschen verbindet“, betonte Scharrenbach bei der Übergabe am Donnerstag vor der Burg Uda. Heimat mache sich auch fest an einem Ort, einem Gebäude. Die Burg Uda verbinde seit Jahrhunderten die Menschen in Oedt, das werde auch für kommende Generationen so sein. Sie lobte auch den Einsatz des rührigen Heimatvereins: „Heimat lebt von dem ehrenamtlichen Engagement der Menschen.“