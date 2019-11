Klimadiskussion : Masterplan Klimaschutz: Erster Workshop im März 2020

Kempen Im Sommer schlugen die Wellen bei den Klimaschützern in Kempen hoch, als der Stadtrat mit der Mehrheit von CDU und FDP eine Resolution verhinderte, auch für Kempen den Klimanotstand auszurufen. Christdemokraten und Liberale – und am Ende auch der parteilose Ratsherr Jeyaratnam Caniceus – sprachen sich mehrheitlich dafür aus, einen Masterplan Klimaschutz für Kempen zu erarbeiten, der alle Facetten des kommunalen Klimaschutzes beinhalten soll.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses teilte der neue Technische Beigeordnete Torsten Schröder jetzt mit, dass die organisatorischen Vorbereitungen für das Projekt jetzt in der Stadtverwaltung anlaufen. Die Stadt sucht einen externen Experten, der das Verfahren moderiert und begleitet. Mit einem ersten Workshop könne man wohl im März kommenden Jahres rechnen, so Schröder. Es gibt bereits eine Vielzahl von Themen, die diskutiert werden sollen. Sie wurden in den vergangenen Monaten von den politischen Parteien als Anträge eingebracht. Noch vor den Sommerferien 2020 soll es einen zweiten Aufschlag zum Masterplan geben. Offen ist derzeit, wie es angesichts der Kommunalwahl im Herbst 2020 weitergeht. Fest steht indes: Die Öffentlichkeit soll an dem Verfahren beteiligt werden, die Mitarbeit am Masterplan ist erwünscht.