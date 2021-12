Wettbewerb zur Landesgartenschau 2026 : Grefrath sucht Laga-Maskottchen

Pressesprecherin Ulrike Gerards übergab 150 Euro für die Klassenkasse der 9a an der Liebfrauenschile als ersten Preis für Schüler-Entwürfe. Foto: Liebfrauenschule Mülhausen

Grefrath Schmetterlinge, Marienkäfer, Bienen, Gans und Kuh — die Ideen für ein Maskottchen zur Bewerbung um die Landesgartenschau der Gemeinde Grefrath im Jahr 2026 sind so bunt wie die Niersgemeinde.

Gesucht wird ein Maskottchen, das die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026 begleiten soll. Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers und Pressesprecherin Ulrike Gerards als Jury haben die vielen sehr unterschiedlichen Ideen mit viel Freude begutachtet. Gut durchdacht war der Entwurf von Sandra Pasch: auf der einen Seite ein Kleeblatt, das nicht nur die vier Ortsteile symbolisiert, sondern auch die vier Himmelsrichtungen mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Der Legende nach nahm Eva ein vierblättriges Kleeblatt als Andenken aus dem Paradies mit – „somit ist Grefrath ein Stück Paradies am Niederrhein“. Die Rückseite ziert ein Schmetterling als Vertreter der Tierwelt, aber auch als Zeichen für Auferstehung, Transformation sowie ausgewogene Schönheit – Grefrath zeigt den Wandel zu 1970, als die Landesgartenschau schon einmal in der Gemeinde war.

Auch das „Grefchen“ mit Blumenkranz und Gießkanne kam gut an. Das Vögelchen im alten Landesgartenschau-Symbol ist ein süßer Hingucker. Und auch die bunte Gans kann sich sehen lassen. Diese hatte Claudia Marek, Mitglied in der Künstlervereinigung „Bunte Gans“ für die geplante 850-Jahr-Feier in Oedt geschaffen.