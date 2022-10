Brauchtum am Niederrhein : Martinskomitee bereitet Martinszug in St. Hubert vor

Auf dem Hohenzollernplatz wird der Mantel geteilt (Symbolbild). Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

St. Hubert Für das Martinsfest am 9. November laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Noch wird an den Türen gesammelt. Wer eine Tüte bekommt und wo der Zug zieht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im roten Mantel und mit blitzendem Helm reitet St. Martin am Mittwoch, 9. November, durch St. Hubert. Martinsdarsteller in diesem Jahr ist Björn Knops. Er folgt auf Johannes Dicks, der im vergangenen Jahr als St. Martin den Laternenzug anführte. In St. Hubert wechselt alljährlich der Martinsdarsteller. Als Herolde sind in diesem Jahr Peter van der Bloemen und Simon Hoogen unterwegs.

Für das Martinsfest laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Seit Mitte September sind die beiden Sammler des Martinskomitees unterwegs, um an den Haustüren um eine Spende zu bitten. Noch bis zum 23. Oktober wird gesammelt. In St. Hubert haben alle Kinder zwischen dem zweiten und dem vollendeten 15. Lebensjahr Anspruch auf eine Martinstüte. Eine Karte erhalten Kinder, die nicht in St. Hubert Kita oder Schule besuchen. Kinder, die die Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert besuchen oder in St. Hubert im Kindergarten sind, benötigen keine Karte. Die Kärtchen werden von den Sammlern bei der Haussammlung verteilt. Eltern, die für ihr Kind keine Karte erhalten haben, können das Martinskomitee über Facebook ( St. Martinskomitee St. Hubert) oder per E-Mail (martinskomitee@gmx.de) kontaktieren. Der Martinszug startet am frühen Abend des 9. November. Aufstellung ist auf dem Schulhof der Grundschule, los geht es um 17.15 Uhr. Der Zug zieht über Hauptstraße, Aldekerker Straße, Martin-Luther-Straße, Hubertusstraße, Hunsbrückstraße, Bendenstraße und Königsstraße, auf dem Kirchplatz stellen sich die Kita-Kinder auf und reihen sich dort in den Zug ein. Weiter geht es über Erlengrund, Zur Kaplanei, Seidenstraße, Hahnendyk, Unterweidener Weg und Hülser Landstraße bis zum Hohenzollernplatz, wo der „arme Mann“ auf St. Martin wartet.

Nach dem Zug werden die Tüten an die Kinder verteilt. Wer eine Abholkarte hat, kann seine Tüte zwischen 18.15 und 19.15 Uhr im Foyer des Forums abholen. Kita-Kinder und Grundschüler erhalten ihre Tüten nach dem Zug in den Einrichtungen oder Klassenräumen. Auch für Eltern ist was los: Im Forum findet am Abend ab 20 Uhr der traditionelle Martinsball mit Tombola statt, für Partystimmung sorgt die Band Nightlife. Der Eintritt ist frei, das Martinskomitee freut sich aber über eine Spende für die Durchführung des Martinsfestes.

(biro)