Die Vorbereitungen laufen : St. Martin reitet am 4. November durch Tönisberg

Eine wichtige Szene eines jeden St. Martins-Zuges: die Mantelteilung. Foto: Bacel Atassi/Kreis Viersen

Tönisberg Johannes Doekels reitet als St. Martin durch Tönisberg. seine beiden Herolde Karl und Werner Rögels begleiten ihn. Am Freitag, 4. November, werden beim St. Martins-Zug rund 1000 Tüten an die Kinder übergeben.

Es ist wieder so weit: Am Freitag, 4. November, reitet Johannes Doekels als St. Martin mit seinen beiden Herolden Karl und Werner Rögels durch das Bergdorf Tönisberg. Den armen Mann spielt Frank Heesen. Die Vorbereitungen laufen, die Sammlerinnen und Sammler sind unterwegs, um um eine Spende zu bitten. „Rund 1000 Tüten sind in diesem Jahr zu packen, dies wird bereits am 3. November mit vielen Helfern in der Turnhalle erledigt“, teilt Anton Platen vom Martinskomitee Tönisberg mit.

Traditionell ziehen die Schulkinder von der Niederrheinstraße aus mit ihren bunten Laternen ab 17.30 Uhr über die Moränenstraße, den Feldweg und den Klaßweg. Am katholischen Kindergarten schließen sich die Kinder der beiden Kindergärten an. Weiter führt der Zugweg über die Bergstraße, an Haus Padenberg, Vluyner Straße, St.-Anton-Straße, Neufelder Straße, Ryckenweg, Rheinstraße, Helmeskamp bis zum Erprathsweg.

Die Anwohner sind wieder herzlich aufgefordert, ihre Fenster zu schmücken. Die musikalische Begleitung übernehmen traditionell der Trommlerkorps der freiwilligen Feuerwehr Tönisberg, der Trommlerkorps aus Nieukerk sowie der Trommlerkorps Stenden. Das Rote Kreuz Kempen, die freiwillige Feuerwehr Tönisberg sowie der Verein Hand in Hand Cup sorgen für Ordnung und Sicherheit. Auf der Wiese hinter der Turnhalle wird anschließend das Martinsfeuer abgebrannt und die Mantelteilung dargestellt.

Mit Ausnahme der Grundschüler haben alle Kinder aus Tönisberg vom zweiten bis zum 15. Lebensjahr ein Kärtchen erhalten, das am Martinsabend ab 16 Uhr (bis 19 Uhr) in der Turnhalle der Grundschule gegen eine Martinstüte eingetauscht werden kann. Die Kinder der Kindergärten erhalten ihre Tüte bereits am Vormittag persönlich vom St. Martin im Kindergarten überreicht, die Grundschüler finden die Tüten nach dem Zug in ihren Klassenräumen. Auch die älteren Bürger erhalten von den Sammlerinnen eine Tüte nach Hause gebracht.

Um den Besuchern nach dem Zug die Wartezeit auf dem Schulhof zu verkürzen, spielen die Musikgruppen zu Ehren von St. Martin noch einige Martinslieder. Für die hungrigen und durstigen Teilnehmer des St. Martinzuges wird auch gesorgt.

(msc)