Viele Vorfälle im Kreis Viersen : Automaten-Sprengungen beschäftigen die Politik

Kreis Viersen Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Plum bat die Bundesregierung um Antworten zu den vielen Vorfällen im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Da dort die Zahl der Delikte abnimmt, nimmt sie im Kreis Viersen zu.

„Auch wenn die Geldautomatensprengungen bisher nur Sachschäden verursacht haben, verunsichern sie die Menschen in den betroffenen Orten sehr stark. Es bedarf daher noch größerer Anstrengungen bei ihrer Bekämpfung“, sagt Martin Plum. Die Bundesregierung führt in ihrer Antwort die hohe Zahl der Geldautomatensprengungen auf einen Verdrängungseffekt aus den Niederlanden zurück, von dem die Regionen an der Grenze zu den Niederlanden besonders stark betroffen seien. In den Niederlanden hätten die Banken in enger Kooperation mit den Sicherheitsbehörden seit dem Jahr 2014 verschiedene Maßnahmen zur Verhinderung der Sprengungen, wie Einfärbetechnik, die nächtliche Schließung von Bankfilialen und die Abschaltung von Outdoor-Geldautomaten, umgesetzt.