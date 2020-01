Preisverleihung in Gütersloh : Grefrather Musiker erhält Jazzpreis

Markus Türk mit der Trompete in der Hand am Klavierflügel in seinem Haus in Grefrath. Foto: Emily Senf

Grefrath Die WDR-Auszeichnung in der Kategorie Ehrenpreis geht an „The Dorf“, bei dem Markus Türk Mitglied ist.

Bei den Treffen der Musiker fängt einer meist einfach an zu spielen, der nächste steigt ein. Die Posaunen spielen gegen das Schlagzeug, die Gitarristen hören derweil zu. Markus Türk liebt die Interaktion auf der Bühne, das Improvisieren, in Bahnen gelenkt von Jan Klare, der mit Handzeichen beschwichtigt, ermutigt, anleitet. All das gelingt so gut, dass das Kollektiv zusammen mit seiner Erweiterung als „The Dorf und Umland“ dafür den WDR-Jazzpreis in der Kategorie Ehrenpreis erhält.