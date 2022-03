Benefiz-Markt in Kempen für Menschen aus der Ukraine : Gutes tun mit Primeln und Matjes

Kempen Die Beschicker des Wochenmarkts wollen Menschen aus der Ukraine helfen. Den Erlös ausgewählter Produkte, die am Freitag, 18. März, gekauft werden, spenden sie an die Aktion „Kempen hilft“.

„Wir haben in Kempen eine sehr schöne Marktgemeinschaft“, sagt Christian Mannitz von Gewürze Mannitz, Sprecher der Marktbeschicker, „wir fühlen uns als Teil der Stadt und wollten als Gemeinschaft der großen Gemeinschaft etwas zurückgeben.“ So sei in der Whatsapp-Gruppe der Marktleute der Wunsch aufgekommen, die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, berichtet Mannitz – und das durch Angebote, bei denen der Kunde gar nicht mitbekomme, dass er spende, betont Mannitz: „Der Kunde hat durch die Spendenaktion keine Mehrkosten.“

Wer den Einkaufskorb nun am Freitag mit lauter Spenden-Produkten füllen möchte, nimmt beispielsweise am Blumen- und Gemüsestand von Familie Heynen Primeln mit. Bei Gewürze Mannitz werden an diesem Tag drei Muskatnüsse für einen Euro verkauft, auch hier wird die komplette Summe gespendet. Spenden kommen außerdem zusammen durch den Kauf von Bärlauch-Creme bei Feinkost Bramers, Tulpen beim Blumenhandel von Heike Hildebrand, Bauernkäse extra pikant beim Käsehandel Theo de Vries, Blumenkohl bei Familie Clemens, Leberkäsebrötchen bei der Metzgerei Nothofer, Nudeln vom Geflügelhof Engel, Frankfurter von der schlesischen Marktmetzgerei Pierzina, Studentenfutter vom Nussmann Swier Strobos oder Matjes vom Fischhandel Eduard Camps. Auch die Gastronomie fand die Idee super, berichtet Mannitz, „was mich persönlich sehr gefreut hat, weil es wunderbar zeigt, wie viel Gemeinschaft in Kempen herrscht.“ So wollen das Eiscafé Brustolon und das Falko gemeinsam einen Kaffeestand betreiben, an dem der Kunde selbst entscheidet, wie viel er für den Kaffee bezahlen möchte. Auch das so eingenommene Geld geht an die Aktion „Kempen hilft.“