Leben in der Mitte Oedts Eine Wette bringt den Markt nach Oedt zurück

Mit einer außergewöhnlichen Maßnahme wollte die Gemeinde Grefrath das Marktgeschehen im Zentrum Oedts wieder in Schwung bringen. Denn der zuletzt noch verbliebene Stand auf dem Wochenmarkt in Oedt hatte sich schon vor einiger Zeit zurückgezogen. Nun kommen am kommenden Donnerstag, 21. September, Nicole und Felix Rath aus Süchteln-Hagenbroich von 7 bis 14 Uhr auf den Oedter Marktplatz und bringen Obst, Gemüse, Kartoffeln und Eier mit. Den Grefrathern sind die beiden gut bekannt. Immer mittwochs bieten sie an ihrem Stand am Deversdonk dem Marktpublikum ihre regionalen Waren an.