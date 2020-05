Kempen: Seltener Geburtstag : Martin Reiss feierte seinen 98. Geburtstag

Kempen Der ehemalige Direktor des Gymnasiums Thomaeum hat zahlreiche Thomas-Texte ins Deutsche übersetzt. Von 1966 bis 1984 leitete er die Einrichtung. Unter ihm bekam die traditionsreiche Schule ihre heutige Gestalt.

Drei Dinge, sagt Martin Reiss, hat er am liebsten betrieben: die Übersetzung unveröffentlichter Thomas-Traktate aus dem Lateinischen, das Sammeln von Briefmarken mit Schwerpunkt Griechenland und das Bridge-Spiel. Aber das sind nur drei Facetten aus einem langen Leben: Am Samstag, 16. Mai, ist Martin Reiss 98 geworden. Den Kempenern ist er ein Begriff als Leiter des Thomaeums von 1966 bis 1984. 44 Jahre war er erst alt, als er die Stelle antrat, damals einer der jüngsten Gymnasialdirektoren in Deutschland. Da hat er vor allem organisiert und umgebaut. Unter ihm bekam die traditionsreiche Schule ihre heutige Gestalt.

Wenn man Martin Reiss zum Geburtstag besucht, entrollt sich eine fesselnde Lebens-Rückschau, vorgetragen von einem begnadeten Plauderer. In Rheinhausen-Friemersheim geboren, kam Reiss nach Abitur am Krefelder Arndt-Gymnasium, Militärdienst im Krieg und Lehrertätigkeit am Düsseldorfer Humboldt-Gymnasium 1967 nach Kempen. 1972 hat er sein Eigenheim an der Berliner Allee gebaut und bezogen, in dem er heute noch wohnt, mit seiner Frau Margareta, mit der er seit 70 Jahren verheiratet ist. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor, die heute mit ihren Familien in verschiedenen deutschen Städten leben. Fünf Enkel und drei Urenkel komplettieren die Großfamilie. In Kempen gehört Martin Reiss zu den Gründern des Thomas-Vereins und des Bridge-Clubs. Wenn er hier zu den Weihnachtsturnieren seine Vorträge hält, weiß der Alt-Philologe seine Eloge mit lateinischen und griechischen Zitaten zu würzen, schlägt mühelos den Bogen von der Geburt Christi zur Jetztzeit.