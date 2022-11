Marien-Apotheke in Grefrath setzt auf Digitalisierung : Die Medikamente kommen bald vom Roboter

Grefrath Die Marien-Apotheke in Grefrath will sich digital für die Zukunft aufstellen — mit Hilfe einer durch die WFG vermittelten Förderung. Aber auch Geschäfts- und Arbeitsräume werden neu gestaltet.

Der Kunde kommt mit einem Rezept in die Apotheke. Wenn das Medikament vorrätig ist, geht die Apothekerin in den meisten Fällen in die hinteren Räume, öffnet die Schubladen der Apothekenschränke, greift nach dem Medikament und geht wieder in den Verkaufsraum – hunderte Male am Tag. Nun will sich die Marien-Apotheke in Grefrath neu aufstellen und die Medikamentensuche und -ausgabe digitalisieren. Nicht nur: Denn im Zuge dieser Digitalisierung sollen die Geschäfts-, Rezeptur-, Arbeitsräume, Verkaufsraum und Büro neu gestaltet werden. Das Ziel: schneller und effektiver arbeiten und sich dabei kundenorientierter ausrichten. Dank der Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen (WFG) erhält die Apotheke eine Förderung – einen Digitalisierungszuschuss des Landes NRW.