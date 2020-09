Konzert auf dem Erprathshof in Tönisberg : Musikalische Erinnerung an Brahms und seine Weggefährten

Kempen Das Mariani-Quartett spielte auf dem Erprathshof in Tönisberg bei spätsommerlichem Wetter unter freiem Himmel. Die Zuhörer spürten die Harmonie der Musiker und deren Freude an Brahms.

Philipp Bohnen (Violine), Barbara Buntrock (Viola), Peter-Philipp Staemmler (Violoncello) und Gerhard Vielhaber (Klavier) sind zu international bekannten Künstlern herangereift, wobei man erwähnen muss, dass Philipp Bohnen seine Wurzeln am Niedderrhein hat. Er ist in Moers und Kapellen aufgewachsen. Das Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch an Weggefährten von Brahms zu erinnern, und so führten die Musiker mit dem ersten Stück zu dem weitgehend unbekannten Komponisten Friedrich Gernsheim (1839-1918), mit dem Brahms eine lebenslange Freundschaft pflegte.