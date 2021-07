Kempenerin wird 90 Jahre alt : „Freunde sind im Alter sehr wichtig“

Kempen Maria Wefers aus Kempen wir am 21. Juli 90 Jahre alt. Die Seniorin berichtet, wie sie so alt geworden ist. Zum Geburtstag wünscht sie sich keine Geschenke.

Gute Freunde sind wichtig – ein Leben lang. Das sagt Maria Wefers aus Kempen, die am Mittwoch, 21. Juli, 90 Jahre alt wird. „Es ist so wichtig, dass man im Alter Freunde hat“, sagt die rüstige Seniorin. Auch eine gute Nachbarschaft sei wichtig, und die habe sie zu Hause in Kempen an der Straße An der Bleiche.