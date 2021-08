Ehejubiläum : Liebe auf den ersten Blick

St. Hubert, Goldhochzeit von Maria und Adolf Wilbers Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Maria und Adolf Wilbers feiern in diesem Jahr ihre Goldhochzeit. Bei der standesamtlichen Trauung war die Braut erst 17 Jahre alt.

Maria Wilbers kann sich noch genau erinnern, wann und wo sie ihren Mann kennengelernt hat: „Das war am 23. Mai 1970 bei der Einweihung der ersten Fußgängerzone auf der Judenstraße in Kempen.“ Da war damals ein Tanzpodest aufgebaut worden, und was da geschah zwischen Maria und Adolf Wilbers, kann man getrost als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen. Heute feiern die Eheleute Wilbers ihre Goldhochzeit.

Bei der standesamtlichen Trauung war die Braut erst 17 Jahre alt – sie brauchte die Einverständniserklärung ihrer Eltern. Dass das Paar so extrem jung heiratete, lag nicht etwa daran, dass sich Nachwuchs angekündigt hatte – das sollte erst neun Jahre später geschehen. Maria verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Hüls, zog später mit ihren Eltern nach St. Hubert. Adolf Wilbers (71) stammt aus Kempen. „Seit 2013 leben wir in St. Hubert, und da wollen wir auch nicht mehr weg“, sagt die Goldjubilarin.

Beide hatten einen kaufmännischen Beruf; Maria Wilbers geborene Bremes arbeitete lange bei der Post, zuletzt in der Postagentur Driesch in St. Hubert. Als Rentner genießen Maria und Adolf Wilbers ihr Leben. Er geht gerne spazieren und pflegt den Garten. Sie strickt, außerdem sind backen, kochen und lesen ihre Hobbys. „Gemeinsam besuchten wir immer gerne Veranstaltungen wie Handwerker- oder Weihnachtsmärkte in der Region, und wir hoffen, dass dies bald wieder möglich sein wird“, erklärt die Goldjubilarin.

Das Paar hat einen 40 Jahre alten Sohn, der mit seinen Eltern unter einem Dach lebt. Früher waren alle Drei in Kempen in der Bruderschaft aktiv. Das Goldhochzeitspaar schläft gerne lang und lässt es gemütlich angehen. In der Zeit vor Corona unternahmen sie gerne Ausflüge mit der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Die kirchliche Hochzeit hatte im August 1971 im Rahmen ihres Urlaubs in Ruhpolding stattgefunden.

In diesem Jahr wird so gut es geht am 22. August in St. Hubert gefeiert: Nach der Messe, die um 9.30 Uhr beginnt, geht es zu Haus Leyers. Was sich die Jubilare wünschen: „Wir möchten möglichst lange gesund und fit bleiben“, verrät Maria Wilbers.

