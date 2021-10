In Untersuchungshaft : 35-Jähriger soll 56 Einbrüche begangen haben

Kempen Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für 56 Einbrüche in Kempen, Nettetal und Viersen verantwortlich sein soll.

Der 35-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, wurde im Juni bei der Einreise aus den Niederlanden festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es im April 2021 mehrere Einbruchserien in Kempen, Nettetal und Dülken. Meist blieb es bei Versuchen, meist wurden Haustüren von Mehrfamilienhäusern angegangen.