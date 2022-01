Unfall an Silvester : Kempener (21) nach Zünden von Feuerwerkskörper lebensgefährlich verletzt

Unfall an Silvester

Kempen Am Silvesterabend ist es in Kempen zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 21-jähriger Kempener auf einem Feld im Bereich des Biesterfeldwegs nach bisherigen Erkenntnissen offenbar einen Feuerwerkskörper gezündet.

Zeugen hatten die Detonation gehört und den jungen Mann schwer verletzt auf dem Feld gefunden. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, um was für einen Feuerwerkskörper es sich handelte. Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.