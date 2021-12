Kanalsystem in Oedt : Bürger kämpft um Kanalsanierung

In der Garage endet der Kanal. Manfred Wolfers sen. aus Oedt warten schon seit Jahren auf die Kanalsanierung an der Floeth . Foto: Uli Rentzsch

Oedt Schon zweimal in diesem Jahr war das Gebiet an der Floeth in Oedt überflutet. Schmutzwasser floss in die Gärten und in die Garagen. Seit 2009 wartet Manfred Wolfers sen. auf eine Lösung. Was die Gemeinde Grefrath tun will.