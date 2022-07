90. Geburtstag : Seine Leidenschaft war das Segeln auf dem Mittelmeer

Manfred Woiwode feiert seinen 90. Geburtstag. Foto: Kurt Lübke

Kempen Wenn Träume in Erfüllung gehen, dann kann Manfred Woiwode mitsprechen. Immerhin war er regelmäßig mit seiner Jacht im Mittelmeer unterwegs. Jetzt feiert er seinen 90. Geburtstag.

Manfred Woiwode hat lange Jahre genau das gemacht, wovon viele Menschen träumen: Er war mit seiner stattlichen Segeljacht unterwegs auf dem Mittelmeer. Vor 20 Jahren verkaufte er das Schiff. Vor zweieinhalb Jahren wurde er Witwer – und zog von Woffelsbach nach Kempen. Er lebt dort im Von-Broichhausen-Stift. In der Thomasstadt fühlt sich der Senior, der am Donnerstag, 28. Juli, seinen 90. Geburtstag feiert. wohl. Sein Sohn hat am Ostring einen Betrieb für Gartenbaugeräte und ist ebenso wie die Schwiegertochter immer für ihn da.

Manfred Woiwode stammt aus Thüringen, er lebte in Gotha. Durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs verschlug es ihn und seine Familie in den Westen. Als Kfz-Meister machte er sich selbstständig, gab den Betrieb aber deutlich vor dem klassischen Renteneintrittsalter auf. „Ich habe eigentlich immer nur ein Hobby gehabt, das Segeln“, sagt der Jubilar. Er hat zwei Söhne, der zweite lebt in der Eifel. Und die Tochter lebt in Kleve. Seine drei Kinder bescherten ihm acht Enkel. Außerdem ist er dreifacher Urgroßvater.

Nach dem Tod seiner Frau konnte er nicht mehr alleine wohnen: „Ich bin nicht mehr gut zu Fuß“, sagt der Senior. Hinzu kommen Probleme mit der Luft, und die Sehkraft und das Gehör sind ebenfalls nicht mehr gut. „Mit mir ist nicht mehr viel los“, sagt Manfred Woiwode. Das schränke die Lebensfreude schon ein. Im Von-Broichhausen-Stift fühle er sich aber wohl, und die Besuche seiner Kinder und seiner Schwiegertochter genießt er sehr. Der sehr naturverbundene Senior ist mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl noch bedingt mobil. Am Donnerstag fährt ihn sein in Kempen lebender Sohn in die Stadt in ein Café. Am Samstag holt der Sohn den Altersjubilar zu sich nach Hause, dort wird es eine große Geburtstags-Grillparty geben. „Ich werde aber rechtzeitig vor Mitternacht wieder zurück in den Seniorenstift gebracht“, erklärt Manfred Woiwode.

(barni)