Mandelring-Quartett in der Kempener Paterskirche : Eine Liebeserklärung an Schostakowitsch

Kempen In der Kempener Paterskirchen interpretierte das Mandelring-Quartett im Rahmen es Zyklus Werke des russischen Komponisten Schostakowistch. Die nicht immer leicht zugängliche Musik stieß auf offenen Ohren.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Duisburger Lehmbruck-Museum, das drei Konzerte übernahm, konnten an zwei Terminen in Kempen jeweils drei der Schostakowitsch-Kompositionen erklingen, so dass an vier Tagen der gesamte Zyklus aller 15 Quartette zu erleben war. Bereits im Jahre 2011 sorgten die aus Neustadt an der Weinstraße stammenden Instrumentalisten bei den Salzburger Festspielen mit einer solchen Gesamtpräsentation für Furore. Es sollten noch viele weiter folgen. „Wie ein Stromschlag fährt einem die Musik ins Mark“ heißt es in einer Besprechung der Neuen Züricher Zeitung. Auch wenn der Rezensent seinerzeit eine Mendelssohn-CD des Mandelring Quartetts begutachtete, passt diese Aussage auch auf das erste der beiden Konzerte in der gut besuchten Paterskirche.