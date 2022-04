Einkaufen in Kempen, Rikscha-Fahren in Grefrath, Mittagstisch in Willich : Malteser suchen Ehrenamtler für drei Senioren-Angebote

Frank Lange und Jessica Zühlke von den Maltesern stellten das Projekt „Mobiler Einkaufswagen“ in Kempen vor. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen In Grefrath, Kempen und Willich bringen die Malteser drei neue Angebote für Senioren auf den Weg: In Kempen ist ein begleitetes Einkaufen geplant, in Grefrath wird es Touren mit einer Rikscha geben, und in Willich soll ein Mittagstisch auch die Geselligkeit fördern.

Die Malteser in Kempen, Grefrath und Willich suchen noch ehrenamtliche Helfer für drei Angebote für ältere Menschen. Das Projekt, unter dessen Dach diese Angebote auf den Weg gebracht werden, heißt „Miteinander – Füreinander“. „Es geht um Kontakt und Gemeinschaft im Alter. Denn das ist der Schlüssel zu Gesundheit und Wohlbefinden“, sagt Ute Wallraven-Achten, Malteser-Referentin für das soziale Ehrenamt in der Diözese Aachen. Das Projekt solle älteren Menschen „Selbstständigkeit, Abwechslung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bieten“, so Wallraven-Achten.

Drei für die Nutzer kostenfreie Angebote gegen die Einsamkeit im Alter haben sich die Malteser im Kreis Viersen überlegt. In Kempen startet der Malteser Hilfsdienst den „mobilen Einkaufswagen“. „Es geht nicht nur um den Einkauf für den täglichen Bedarf für Rentner, sondern auch um Austausch, Treffen und gemütliches Beisammensein im Café“, sagt Wallraven-Achten. Am Malteserhaus an der Verbindungsstraße 27 in Kempen steht schon ein seniorengerechter Siebensitzer bereit, mit dem ein ehrenamtlicher Fahrer die Senioren zum Supermarkt fahren kann. Vorgesehen ist neben dem Einkauf auch eine gemeinsame Einkehr in der Bäckerei des Supermarkts, um dort eine Tasse Kaffee zu trinken.

In Grefrath warten die Malteser derzeit noch auf eine Rikscha mit E-Antrieb, mit der Senioren einzeln oder zu zweit zu Bauerncafés oder ähnlichen schönen Zielen in der Umgebung gefahren werden können. „Wie allenthalben momentan, so gibt es auch hier Lieferengpässe“, sagt Lothar Kemski, Ortsbeauftragter bei den Grefrather Maltesern. Die Zeit bis zum Eintreffen der Fahrradkutsche nutzt die Dienststelle, die Rikscha-Fahrer zu schulen. Sowohl Fahrer als auch Fahrgäste sind für die Freiluftausflüge und Shoppingtouren in Grefrath und Kempen versichert.

In Willich wollen die Malteser das bewährte Projekt „Mittagstisch“ wieder aufleben zu lassen. „Hierfür suchen wir noch Räumlichkeiten“, betont der Stadtbeauftragte Kurt Schumacher. Einmal wöchentlich wollen die Malteser in der City einen Senioren-Mittagstisch anbieten und darüber hinaus Geselligkeit und Gemeinschaft pflegen. „Hierfür nehmen wir lediglich einen Unkostenbeitrag für das Essen,“ sagt Schumacher.

Info Für die drei neuen Angebote suchen die Malteser noch ehrenamtliche Helfer. Sie können sich an Projektreferentin Jessica Zühlke wenden unter Telefon 02152 9590200 oder E-Mail: jessica.zuehlke@malteser.org.

(biro)