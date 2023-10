Am Welthospiztag Kempener Malteser geben Informationen zum Hospizdienst

Der erste Schultag. Das erste „Hey“. Der erste Kuss. Das erste Mal bei der Lieblingsband auf einem Konzert. Jedem ersten Mal wohnt ein Zauber inne – und die meisten Menschen können sich an viele dieser ersten Male gut erinnern. „Aber auch am Lebensende spielen diese besonderen Momente eine bedeutende Rolle“, sagt Birgit Stienen. Sie ist Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes der Malteser in Kempen. „Hospizarbeit und Palliativversorgung stehen dafür, dass schwerkranken Menschen, deren An- und Zugehörigen besondere Alltagsmomente noch einmal erleben können. Dabei werden sie individuell begleitet und können die Zeit am Lebensende aktiv mitgestalten“, erläutert sie ihre Arbeit.