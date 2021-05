In Bahnhofsnähe : Malteser eröffnen Testzentrum in Kempen

Kempen Kempener Bürger können sich von Montag an bei den Maltesern an der Verbindungsstraße kostenlos testen lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich.

Am heutigen Montag eröffnen die Kempener Malteser ihr Corona-Testzentrum an der Verbindungsstraße 27 in der Stadtgeschäftsstelle. Dort können sich Kempener Bürger kostenlos montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr auf Covid-19 testen lassen. Die Anmeldung für den PoC-Antigen-Schnelltest erfolgt über die Homepage malteser-kempen.de und wird per E-Mail bestätigt.