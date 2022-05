Mairitt im und am Freilichtmuseum : Kutschenkorso zieht durch Grefrath

Grefrath Der 1. Mai stand im Niederrheinischen Freilichtmuseum ganz im Zeichen des Pferdes. Der traditionelle Mairitt durch Grefrath und über das Museumsgelände stand an. Teilnehmer wie Zuschauer zeigten sich begeistert.

„Wir sind glücklich, dass wieder was geht. Wir freuen uns über die vielen Teilnehmer und Besucher“, sagt Museumsleiterin Anke Petrat. Besucher haben sich nämlich schon reichlich eingefunden. Sie schlendern neugierig über den Parkplatz und sichern sich gute Plätze am Straßenrand, um den Korso genießen zu können. „Ich habe den Mairitt in den vergangenen zwei Jahren sehr vermisst“, sagt Besucherin Margita Sims, die aus Straelen angereist ist und sich an den Pferden sowie Ponys erfreut.