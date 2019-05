Mairitt in Grefrath : Pferde und schön geschmückte Kutschen

info

Am 18. und 19. Mai steht das Niederrheinische Freilichtmuseum Grefrath ganz im Zeichen des Mittelalters. Der Mittelaltermarkt ist am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Wer in historischer Gewandung kommt, zahlt 4,50 Euro. Kinder bis einschließlich 17 Jahren haben freien Eintritt.