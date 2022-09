Engagement in Grefrath : Ehrenamtspreis geht in diesem Jahr an Grefrather Theatergründerin

Ehrenamtspreis geht in diesem Jahr an Grefrather Theatergründerin

Grefrath Magdalena Bartkowiak gründete 1998 das Jugendtheater. Seitdem arbeitete sie mit Kindern und Jugendlichen zusammen und förderte das soziale Miteinander.

Seit 2014 verleiht die Gemeinde Grefrath den Ehrenamtspreis – eine Würdigung für das Amt an sich, verbunden mit dem Wissen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für ein funktionierendes Miteinander ist. In diesem Jahr heißt die Preisträgerin Magdalena Bartkowiak. Sie und das von ihr gegründete Jugendtheater hatten die meisten Stimmen erhalten. Der zuständige Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren und fünf weitere Juroren hatten abgestimmt.

Bei der offiziellen Preisübergabe am Sonntag im Cyriakushaus nahmen Magdalena Bartkowiak und viele Mitglieder des Jugendtheaters Glückwünsche und Blumen entgegen. Barbara Behrendt, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, betonte bei dieser Gelegenheit nochmals den hohen Wert des Ehrenamtes, die Laudatio hielt die stellvertretende Bürgermeisterin Dorothea Heller, die Bürgermeister Stefan Schumeckers in seiner urlaubsbedingten Abwesenheit vertrat.

Aufgrund ihrer Arbeit sei die Preisträgerin der Bürgerschaft Grefraths und auch über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt, führte Heller aus. 1997 hatte Magdalena Bartkowiak die Theater-AG in der dritten Klasse der damaligen Johannes-Horrix-Grundschule gegründet, ein Jahr später das Jugendtheater. Immer vor ausverkauftem Haus wurden ganz unterschiedliche Stücke gezeigt: von „Die Schildkröte und der Hase“ über „König der Löwen“ bis hin zu „Sister Act“. Magdalena Bartkowiak zur Seite stand Julian Göbel, der als Erstklässler das erste Theaterstück gesehen hatte und so begeistert war, dass er darauf wartete, endlich in die dritte Klasse zu kommen, um bei der Theater-AG mitzumachen. Er hat das Jugendtheater entscheidend mitgeprägt und hat in diesem Jahr den Staffelstab der Leitung von Magdalena Bartkowiak übernommen. In Vorbereitung für den Dezember ist nun das Stück „The Greatest Showman“. Johanna Becher sang daraus das Stück „Von jetzt an“, die Übersetzung von „From now on“, und sorgte für einen Gänsehautmoment,