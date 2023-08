Freilichtmuseum in Grefrath Märchen zogen Kinder in ihren Bann

Ganz leise müssen die Besucher jetzt sein. Denn in der Gerberei wacht ein gefährlicher Drache. „Er wurde schon in den Wassergräben der Dorenburg gesichtet, ihr müsst das Biest erlegen“, ruft eine alte Dame den vorbeigehenden Besuchern zu. Alexander ist noch unsicher, ob er wirklich eintreten soll. Im Zelt gegenüber vom Eingang können sich die kleinen Besucher als Drachenjäger oder Drachenjägerin bewerben. Wie das geht? „Einfach eure Unterschrift hier in dieses Buch setzen“, heißt es. Aber natürlich nicht mit einem gewöhnlichen Stift aus der Neuzeit, sondern mit einer langen weißen Feder, die in blaue Tinte getunkt wird. In der Gerberei ist nur das laute Schnarchen des Drachen zu hören, der die drei goldenen Eier bewacht. Dem fünfjährigen Alexander aus Kempen ist noch mulmig zumute, aber er traut sich schließlich und kommt am Ausgang der Gerberei wieder an, ohne vom Drachen gefressen worden zu sein.