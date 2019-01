Kempen : Am Wochenende Märchen-Zeit in der mongolischen Jurte

TÖNISBERG Nach den Erfolgen mit der Märchen-Jurte in den Sommermonaten gibt es am kommenden Wochenende zum ersten Mal die „Winter-Märchen-Zeit“ in der original mongolischen und gut beheizten Jurte in Tönisberg, Vinnbrück 13. Wie Diana Drechsler vom Erzähl- und Clowntheater aus Krefeld mitteilt, werden wegen der großen Nachfrage – zwei Veranstaltungen sind bereits ausverkauft – zwei zusätzliche Termine angeboten: Am Samstag, 5. Januar, gibt es um 15.30 Uhr einen Märchennachmittag mit Musik für Familien mit Kindern ab vier Jahren.

Am Sonntag, 6. Januar, findet um 17 Uhr ein weiterer Märchenabend für Erwachsene statt. Alle Veranstaltungen werden von der Märchenerzählerin Diana Drechsler, der Feng Shui Beraterin und Hüterin der Jurte Anja Harmes sowie der Musikerin Jutta Putzschke aus St. Tönis gestaltet.

Die Karten kosten in der Familienveranstaltung für Erwachsene sechs Euro (für Kinder fünf Euro). Bei der Abendveranstaltung für Erwachsene beträgt der Eintritt 15 Euro. Wegen der begrenzten Platzzahl in der Jurte wird um Anmeldung gebeten unter Telefon: 02845 9814226 oder per E-Mail an: post@anja-harmes.de. Weitere Informationen zum Programm finden sich im Internet unter www.maerchen-mit-musik.de oder unter www.anja-harmes.de.

