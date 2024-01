Männergesangverein Vinkrath 1925 Sänger planen ihr Jubiläumsjahr 2025

Der wichtigste Termin für den Männergesangverein in diesem Jahr ist das Konzert am 20. September in der Aula der Liebfrauenschule Mülhausen. Wer Interesse daran hat, beim MGV mitzumachen, findet nähere Informationen auf der Internetseite unter www.mgv-vinkrath.de oder per E-Mail unter info@mgv-vinkrath.de.