Grefrath: LVR-Angestellte nach Überfall aus dem Krankenhaus entlassen

In der vergangenen Wixche wurde die Frau in ihrem Haus von einem Freigänger überfallen. Foto: Günter Jungmann

Viersen/Grefrath Ein in der Süchtelner Forensik untergebrachter Straftäter hatte die Frau zu Hause überfallen

(mrö) Die 35-jährige Grefratherin, die am Donnerstag vergangener Woche in ihrem Zuhause überfallen und so schwer verletzt wurde, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, hat das Hospital zwischenzeitlich verlassen können. Das bestätigte Staatsanwältin Stelmaszcyk am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. „Sie ist bereits seit vergangenem Freitag wieder aus dem Krankenhaus heraus“, berichtete die Staatsanwältin.