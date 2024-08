Landschaftsverband Rheinland 216,4 Millionen Euro für die Menschen und Einrichtungen im Kreis Viersen

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist als regionaler Kommunalverband zuständig für Aufgaben in den Bereichen Kultur, seelische Gesundheit, Leben und Arbeit sowie Bildung und Erziehung – und ist größter Kosten- und Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Der Kreis Viersen hat im Haushaltsjahr 2023 eine Umlage in Höhe von 86,4 Millionen Euro an den LVR gezahlt. Im selben Zeitraum flossen Leistungen vorwiegend aus LVR-Haushaltsmitteln sowie aus bewirtschafteten Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 216,4 Millionen Euro in den Kreis zurück. „Mit über 99.000 Euro förderte der LVR im Kreis Viersen zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege“, so der LVR in einer Pressemitteilung.