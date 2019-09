Luise-von-Duesberg-Gymnasium : Zum Rugby-Spielen geht es nach Afrika

Kempen Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium ist die erste deutsche Schule, die mit der Bhubesi Pride Foundation in Afrika zusammenarbeitet. Deren Gründer Richard Bennett besuchte jetzt die Schule. 2020 fliegen zehn Schüler nach Malawi.

Der gelbe Löwe auf dem dunklen Polo-Shirt von Sebastian Peter springt ins Auge. Der gleiche Löwe ist auch auf dem Rucksack von Richard Bennett zu sehen. Unter den beiden Tieren sind die beiden Wörter „Bhubesi Pride“ zu lesen, was in der Übersetzung so viel bedeutet wie „Löwenstolz“. Dieses Emblem verbindet den Sport- und Englischlehrer vom Luise-von-­Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen mit dem Engländer, der in Afrika aufwuchs und dort vor nunmehr acht Jahren die Bhubesi Pride Foundation ins Leben rief. In acht afrikanischen Ländern führt die Foundation Kinder an den Rugby-Sport heran, hilft, lokale Trainingsmöglichkeiten durch die Ausbildung und Optimierung von Trainern zu schaffen, vereint und stärkt Gemeinschaften durch weitere Projekte und ermöglicht auf diesem Weg positive Veränderungen vor Ort.

„Rugby ist der verbindende Herzschlag“, sagt Bennett, der als ehemaliger Lehrer und leidenschaftlicher Rugby-Spieler die Idee zu dem Projekt hatte. Er reiste 2011 durch Afrika, sprach die Menschen an, die er für seine Projekte benötigte, und brachte so den Stein ins Rollen. In England konnte er eine erste Schule als Projektpartner gewinnen, in Deutschland folgt nun mit dem LvD in Kempen die zweite Schule. „Ich habe die Foundation seinerzeit ebenfalls über Rugby kennengelernt“, sagt Sebastian Peter, der seit zwei Jahren am LvD Sport und Englisch unterrichtet. Er selber spielt Rugby in der ersten Mannschaft der Düsseldorfer Dra­gons in der Zweiten Bundesliga.