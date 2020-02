Kulturpunkt : LvD: Schüler auf den Spuren der Eagles

Kempen Zu einer Reise ins „Hotel California“ hatte das Luise-von-Duesberg-Gymnasium eingeladen. Im Rahmen des Kulturpunktes erlebten die Besucher eine unterhaltsame Show aus Musik, Tanz und gespielten Szenen.

Das Foyer der Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) in Kempen ist nicht wieder zu erkennen. Über einen dicken roten plüschigen Teppich, in dem die Besucher tief versinken, geht es durch die Glastür, um sich danach in einem Hotel-Foyer wiederzufinden. Der Rollwagen mit Koffern und Taschen, die Rezeption samt Empfangsbereich mit Sofas, niedrigen Tischen und Blumen, dazu die Hotelbar, auf deren Theke Sektflaschen stehen und Teelichter in Gläsern flackern – alles ist vorhanden. Selbst die Security mit Knopf im Ohr und dunklen Sonnenbrillen auf der Nase fehlt nicht. Gäste mit Koffern huschen umher. Das Hotel-Feeling ist perfekt.