Schüler des Gymnasiums Thomaeum in Kempen : Lukas Weghs qualifiziert sich für Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“

Lukas Weghs (18) vom Gymnasium Thomaeum in Kempen erhielt den Sonderpreis „Das beste interdisziplinäre Projekt“ und die Zulassung zum Landeswettbewerb von "Jugend forscht" für seine Arbeit "Photometric Search for Exomoons by using Ensembles of Machine Learning algorithms". Foto: Unternehmerschaft Niederrhein