Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen Was eine „gute gesunde Schule“ ausmacht

Was haben die gerade von den Schülern im Rahmen des Portfoliotages frisch angestrichenen Container des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) mit den farbigen Außensitzmöbeln gemeinsam? Was verbindet die seit den Sommerferien auf dem Schulhof stehende Holzhütte, wo die Schüler Pausenspielgeräte ausleihen können, mit einer Übernachtung der Fünftklässler mit den SV-Schülern in der Aula? An dem Kempener Gymnasium ist die Antwort ganz einfach: Das alles und noch viel mehr macht das LvD zur „guten gesunden Schule“ und gehört zum täglichen Schulleben dazu. Dass diese Dinge keine Selbstverständlichkeit sind, zeigt die Tatsache, dass die Unfallkasse NRW das Gymnasium zum nunmehr zweiten Mal als „Gute gesunde Schule“ ausgezeichnet hat.