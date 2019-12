Musica antica e viva : Weihnachtsklänge aus Lateinamerika

Kempen Das Ensemble „Los Temperamentos“ machte das Publikum in der Kempener Paterskirche mit selten zu erlebender lateinamerikanischer Festtagsmusik bekannt.

Ganz leise hat das Konzert des Alte-Musik-Ensembles „Los Temperamentos“ in der Kempener Paterskirche begonnen. Während die Sängerin, die beiden Geigerinnen, der Cellist und die Cembalistin auf dem Podium Platz nahmen, zauberten der Flötist und der Lautenist feinste Töne in die nur durch zwei mit Kerzen bestückten Kronleuchter erhellte Paterskirche. In langsam sich steigernder Lautstärke musizierend, gingen die beiden Instrumentalisten rechts und links an den voll besetzten Stuhlreihen vorbei, bis sie – im Altarraum angekommen – nach und nach ihre Kollegen zum Mitspielen animierten. Ein stimmungsvoller Beginn, der die Besucher sofort für das international besetzte Ensemble einnahm.