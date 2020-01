Thomaeum : Thomaeum: Schüler begeistern mit Sketchen des Altmeisters Loriot

Sophia Biebel musste gegenüber ihrem Mann (Benedict Kreie) am Beispiel des Frühstückseis ihre hausfraulichen Fähigkeiten verteidigen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Wenige Monate vor ihren Abiturprüfungen hatte sich rund ein Dutzend Schülerinnen und Schüler des Kempener Gymnasiums Thomaeum Zeit genommen, Sketche von Loriot einzustudieren. Die wurden am Samstag aufgeführt. Den jungen Mimen merkte man den Spaß an der Sache an und was man gern macht, macht man ja bekanntlich auch gut. Kein Wunder, dass es viel Applaus gab.

Die Proben waren ganz ohne Lehrer über die Bühne gegangen. Die Zwölftklässler hatten auch alleine entschieden, welche Sketche aufgeführt werden sollten. „Loriot 2.0“ hieß das Programm deshalb, weil bereits im vergangenen Jahr Beinahe-Abiturienten zu Schauspielern geworden waren und sich was von Loriot ausgesucht hatten. Vom „Frühstücksei“ und der „Eheberatung“ über den „Internationalen Frühschoppen“ bis hin zu dem Sketch „Schmeckt“s?“ war alles dabei, was den feinen Humor von Loriot ausmacht.

Alle Akteure machten einen tollen Job. Patrick Kersten beispielsweise glänzte in der Rolle des Anzugverkäufers, der das gängige Repertoire an Argumenten von den Vorzügen gerade dieses Modells runterspulte, während Kira Kittner in die Rolle der kritischen Ehefrau schlüpfte, die dem Verkäufer anvertraute, dass ihr Mann eigentlich dringender vernünftige Unterwäsche bräuchte. Finn Keutjens war auch in einigen Sketchen zu sehen, er machte aber auch den knochentrockenen Moderator. Johanna Meyer überzeugte unter anderem als Moderatoren des „Internationalen Frühschoppens“, in dem es um Nichtigkeiten ging, die aufgeblasen wurden, so wie es in der Politik auch heute manchmal noch üblich ist.

Überhaupt wirkten viele Loriot-Sketche erstaunlich aktuell. Timo Engemann kaufte als Großvater für seine Enkelin ein Spiel, in dem der Super-Gau eines Atomkraftwerks simuliert wird – aktuell und unheimlich komisch. Beraten wurde er von einer kompetenten Verkäuferin (Johanna Meyer). Elisabeth Bökelheide trat als Violistin, begleitet am Klavier von Mutter Stefanie Hollinger auf, spielte aber auch die Eheberaterin. Celina Krell brachte das Publikum unter anderem als senile Lottogewinnerin zum Lachen, die eine überschaubare Zahl an Informationen gnadenlos durcheinanderbrachte. Anna Wolters sollte ihr Publikum als Sängerin berühren. Sophia Biebel musste in einem bizarren Streit mit ihrem Mann (Benedict Kreie) am Beispiel des Frühstückseis ihre hausfraulichen Fähigkeiten verteidigen.

Carla Pins war unter anderem in die Rolle des Ehemannes geschlüpft, der einfach nur entspannen wollte und von seiner Frau zugetextet wurde. Kira Kittner mimte die Nervensäge. Shamim Shoooshtari gefiel als Ehefrau, die eine Eheberatung in Anspruch nahm und Sophie Jasak spielte das Kind, das sich nicht in Weihnachtsstimmung versetzen lassen wollte.