Kempener Thomaeum spielt online Theater : Mit Märchen auf Online-Kurs

Kempen Kreativität trotzt der Corona-Pandemie: Statt Theateraufführung greift der Literaturkurs vom Thomaeum zur Filmkamera. Zwei Sketche gehen online.

Maike, in einem Dirndl steckend und damit in der Rolle von Gretel, schiebt ihre bemalte Maske vor das Gesicht, während Hänsel, von Maya gespielt, die etwas zu große Lederhose mithilfe von zwei Mitschauspielern unter viel Gelächter enger schnürt. Ein Stückchen weiter klappert Niklas, im Outfit von Hans im Glück, mit dem Krückstock, und der böse Wolf, in dessen Kostüm Moritz steckt, rückt seine Felltatzen zurecht.

In der Aula des Thomaeums schlüpfen 15 Schüler aus dem Literaturkurs in die verschiedenen Märchenfiguren. „Ein Probelauf, dann wird gedreht“, ruft Ernestine Melis, die bei den drei Schülern der Technik-AG steht, die gleich das Filmen übernehmen werden. In die Gruppe kommt Bewegung. Maike, die als Gretel die Rolle der Moderatorin übernimmt, steigt die Stufen zur Bühne hinauf, wo das Bühnenbild eine Talkrunde darstellt. „Gretel am Mittag“ kann an den Start gehen. Eigentlich eine ganz normale Probe des Literaturkurses der Q1 und doch etwas ganz Neues. „Uns war in diesem Schuljahr von vornherein klar, dass wir aufgrund der Pandemie kein normales Stück auf die Bühne bekommen würden. Also haben wir umdisponiert“, sagt Melis.