Hilfe in der Ukraine : Lions-Club Kempen spendet 6250 Euro für Action Medeor

Kempen Der Lions-Club „Thomas a Kempis“ aus Kempen unterstützt die Arbeit des Medikamentenhilfswerks Action Medeor aus Tönisvorst. Aus aktuellem Anlass spendete der Lions-Club jetzt 6250 Euro für die medizinische Versorgung von Verwundeten in den ukrainischen Krankenhäusern.

Das Medikamentenhilfswerk brachte in diesen Tagen die ersten Transporte in die Ukraine. „Die Action Medeor hat Kontakt zu medizinischen Einrichtungen vor Ort und weiß genau, wo die Hilfe am nötigsten ist“, sagt der Kempener Lions-Präsident Willi Eßer. Laut Action Medeor müssen in dem von Russland überfallenen Land viele Vertriebene und Militärangehörige in den Krankenhäusern behandelt werden. Auch gebe es in der Ukraine Millionen von Menschen, die durch die aktuelle Krise in eine soziale Notlage geraten sind und dringend Hilfsgüter fürs Überleben benötigen.