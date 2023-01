Picnic wertet Bestellungen aus Kempener kaufen mehr Fleisch-Ersatz

Mit Blick auf die Warenkörbe der Kempener stellt Picnic nun fest, dass die Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr ihre Einkaufsgewohnheiten verändert haben. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, verzeichneten vegane Fleischalternativen ein Plus von 26 Prozent. Beim Gemüse registrierte Picnic für Kempen ein Plus von 3,2 Prozent, bei Fertigprodukten ein Plus von 10,2 Prozent. In anderen Produktkategorien wie Alkohol, Fleisch und Süßigkeiten registrierte Picnic einen Rückgang – um 3,2 Prozent bei Alkohol, um 5,1 Prozent bei Fleisch. Auch die Nachfrage nach Süßigkeiten sank 2022 um 3,7 Prozent. Am häufigsten bestellten die Kunden aus Kempen Milch bei Picnic; nach Angaben des Unternehmens wurden 2022 insgesamt 52.000 Liter Milch in Kempen verkauft. Auf Platz zwei der zehn am häufigsten bestellten Produkte landeten Tomaten, gefolgt von Gurken, Schnittkäse, Butter, Frischkäse, Schlagsahne, Bananen, Fruchtjoghurt und Paprika. Auch für ihre Haustiere bestellen die Kempener Kunden bei Picnic – 950 Hunde und 1100 Katzen in Kempen werden beliefert.