Liedermacher Dawson in Kempen : Songs aus dem Herzen für die Herzen gemacht

Singer-Songwriter Julian Dawson in der Paterskirche. Foto: Norbert Prümen

Kempen Julian Dawson beherrscht die Kunst des Songschreibens, seine Stimme verleiht den Worten tiefen Nachdruck. Zusammen mit Gast Ian Matthews begeistert er in der Paterskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seine Stimme scheint wie gemacht für eine Kirche – oder umgekehrt. Julian Dawson, Sänger und Liederschreiber aus England, war am vergangenen Freitag und Samstag für vier gut einstündige Konzerte zu Gast im Kulturforum Franziskanerkloster und traf auf ein gut gelauntes Publikum, das ihm am Ende stehend und um Zugaben bittend applaudierte. Am Samstag hatte er zudem Ian Matthews an seiner Seite.

Dawson begann das frühe Samstagskonzert a-capella. Wo sind denn all die einsamen Girls heute Abend, fragte er mit einem Augenzwinkern in einem Song aus dem Jahr 1994. Ja, erklärte er seinem Publikum, er werde eine Reise antreten durch die Geschichte seines Songschreibens. Doch was vor 27 Jahren noch wie ein gefälliger Popsong klang, wurde an diesem Abend zu einem aus der Zeit geborenem Wehklagen, wenn es auch seinen Humor nicht verloren hatte.

Den Kontakt zu seinem Publikum hatte Dawson schnell hergestellt: Seine Geschichten zwischen den Songs erklärten, erzählten und ließen das Publikum fühlen, welche Gedanken damit verbunden waren – ernste Gedanken, witzige Anekdoten. Quer durch sein Schaffen reichte Dawsons Setlist. Noch relativ frisch sein „That’s Why God Made Saturday Night“ bis hin zum nachdenklichen „No Place Worth Dying For“.

Dawson beherrscht die Kunst des Songschreibens brillant. Protest, Familie, Liebe und Humor wechseln sich ohne Brüche ab. Seine Stimme füllt in ihrer Klarheit den ganzen Raum, sein Gitarrenspiel muss nicht virtuos sein, um seinen Worten Ausdruck zu verleihen. Dawson zupft und schlägt die Saiten der Gitarre passend zum Song. Er will etwas sagen, nicht 1/64-Noten minutenlang über das gesamte Griffbrett verteilen. Gut so, denn: So wird sein „Let It Be Me“-Cover zu einem der Höhepunkte, zusammen mit Ian Matthews sorgt er mit „Can’t Buy Me Love“ von den Beatles für beste Laune. Dawson, schon oft Gast in Kempen, wird wieder kommen – hoffentlich.

(ure)