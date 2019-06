Mülhausen : Liebfrauenschule: Tanzfieber in der Jahrgangsstufe 9

Das Tanzkursus der Neuntklässler der Liebfrauenschule erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: axel küppers/axel Küppers

Mülhausen Beim Tanzabend im Pädagogischen Zentrum ging es festlich zu. Der Kursus von Sportlehrerin Barbara Pink-Schneider erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

Darf ich bitten – seit zehn Jahren begeben sich Neuntklässler der Liebfrauenschule Mülhausen aufs Tanzparkett. Ihr Können haben knapp 60 Jugendliche des Tanzkurses von Sportlehrerin Barbara Pink-Schneider jetzt wieder beim Tanzabend im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums präsentiert. „Es war eine tolle Darbietung, die Eltern, Freunde und Besucher waren beeindruckt“, freut sich Pink-Schneider, dass das Interesse an lateinamerikanischen und Standard-Tänzen nach wie vor ungebrochen ist in Mülhausen. „Der beliebteste Tanz ist Cha-Cha“, berichtet die 59-Jährige, die den Kurs erstmals mit Tanzlehrerin Jutta Reifenrath vom Kempener Tanztreff durchgeführt hat. In den ersten neun Jahren war dies Jutta Pastor vom TC Seidenstadt.

Bereits vor TV-Shows wie „Let‘s dance“ war der Tanzkurs an der Liebfrauenschule angesagt. „Die Teilnahme ist freiwillig. Wir hatten immer zwischen 60 und 90 Jugendliche, die gerne mittwochs nachmittags trainieren für den großen Ball“, berichtet Pink-Schneider, die selbst gerne tanzt und früher eine ambitionierte Gardetänzerin war. Die Paare finden sich meist von selbst. „Und wenn das mal nicht so ist, dann haben wir bislang immer eine Lösung gefunden. Es muss niemand alleine tanzen“, so die Sport-Pädagogin, die seit 2008 an der Liebfrauenschule Sport und Erdkunde unterrichtet. Der festliche Rahmen, die Eleganz der Bewegung, die feine Kleidung, die Körperbeherrschung und der Applaus – das ist es offenbar, was die Schülerinnen und Schülern elektrisiert für das Tanz-Modul im Sportprofil der Liebfrauenschule Mülhausen. Viele Eltern fragen bereits bei der Einschulung: „Kann mein Kind später an dem Tanzkurs teilnehmen?“

Auch diesmal kamen beim Jubiläums-Abschlussabend wieder alle auf ihre Kosten. So gab es spontane Gesangsauftritte, eine Cheerleader-Darbietung des Kempener Tanztreffs, einen Gruppenauftritt aus dem Oberstufensport-Tanzprofil und weitere Elemente, die dem Ball eine besondere Note gaben. Das Salz in der Suppe waren Auftritte beispielsweise von Turniertänzern und weiteren Gruppen des Kempener Tanztreffs. Barbara Pink-Schneider freut auch die Unterstützung von allen Seiten – sei es durch die Technik-AG, die Foto-AG, das Cafeteria-Team, die Hausmeister oder das Catering, das in den Händen der Zehntklässler liegt.

(RP)