Lerncamp in Mülhausen : Liebfrauenschule bietet Lerncamp in den Ferien an

Grefrath Lernen mit Spaß verbinden: Dieses Ziel hat sich die Liebfrauenschule in Mülhausen gesetzt. Im Feriencamp werden Defizite aus der Corona-Zeit ausgeglichen.

Genau das gibt Hannes den Kick, in lockerer Atmosphäre und auf Augenhöhe in den Ferien in die Welt des Wissens einzutauchen. „Ich will vor allem in Englisch besser werden“, hat sich der Fußballer von Union Nettetal das Ziel gesteckt, demnächst einen Start nach Maß in die anstehende Klasse sechs hinzulegen und neben Sport auch in den Hauptfächern noch bessere Noten zu erreichen. Eine Motivation für Hannes ist auch der stimmige Mix zwischen Lernen und Entspannen. Vormittags steht in Gruppen von acht bis 15 Teilnehmern Unterricht auf dem Stundenplan, nach dem Mittagessen sind es Freizeitaktivitäten. „Das sind beispielsweise Kanufahrten, Kletterpartien oder Kooperationsspiele, um das Gruppengefühl zu stärken“, sagt Michael Klingen. Der erfahrene Erzieher von der Jugendhilfe Schloss Dilborn der ViaNobis leitet mit dem Schulsozialarbeiter Jonas Spinczyk die Erlebniswelt im Freien.