Zwei Aufführungen in Grefrath-Mülhausen : Liebfrauenschüler zeigen Vampir-Musical

Die Liebfrauenschule probt „Blutwig und Ludwig“ — ein Grusical passend zu Halloween. Foto: Norbert Prümen

Mülhausen An der Liebfrauenschule Mülhausen hat der Endspurt für die Proben begonnen: Die Musikprofil-AG studiert das Musical „Blutwig und Ludwig“ ein. Am 29. Oktober ist Premiere, eine weitere Aufführung gibt es am 31. Oktober.

Nebelschwaden wabern durch das Pädagogische Zentrum (PZ) der Liebfrauenschule Mülhausen. Vampire in schwarzen und roten Umhängen huschen umher. Grabsteine glitzern im Licht des Vollmondes, der gerade aufgegangen ist. Überdimensionale Totenschädel reflektieren das Mondlicht. Die Musik von Michael Jacksons „Thriller“ setzt ein. Auf der Bühne beginnen die Vampire zu tanzen.

„Lächeln“, erinnert Theresa Kruse, die am Klavier steht und im Rhythmus der Musik mitwippt. Immer wieder geben die jungen Darsteller einen Blick auf die Bank zwischen den Grabsteinen frei. Dort versucht Nele in der Rolle als Spitzzahn Zilli am laufenden Meter Ludwig, alias Pauline, in den Hals zu beißen. Letztendlich zieht sie Ludwig in die Mitte der Vampire.

Sämtliche Blutsauger schubsen Ludwig hin und her. „Ihr müsst mehr Intensivität in das Schubsen legen“, gibt Ursula Nethen-Bodewitz vor und springt selbst auf die Bühne. Ein kurzer Wink in Richtung Technik, und die Musik stoppt. Nethen-Bodewitz, die für die Choreografie zuständig ist, beginnt, mit den Schülern an der Bewegung zu arbeiten. Dann gehen die Schüler die Szene erneut an. Diesmal gibt es einen hochgereckten Daumen von der Mutter, die mit zum Leitungsteam des Musicals gehört.

In der Liebfrauenschule Mülhausen steckt die Musikprofil-AG der Stufe sieben bis neun mitten in den letzten Proben für das Musical „Blutwig und Ludwig“. Martina Göhring und Nina Hetzel sorgen für Text und Musik des schaurig-schönen „Grusicals“, wie es die Akteure selbst beschreiben. Insgesamt sind es 52 Schüler, die mit Unterstützung der Technik-AG unter der Leitung von Florian Busch das Musical auf die Bühne bringen. Dazu gehört auch eine kleine Gruppe von Sechstklässlern – verwandelt in Vampire. Am Samstag, 29. Oktober, ist Premiere. „Wir haben Mitte des vergangenen Schuljahres mit den Proben begonnen. Mit jeder Stunde steigt die Aufregung kontinuierlich“, sagt Sibylle Hausmann, die zusammen mit Kruse die Leitung innehat. Die beiden Unterrichtsstunden der AG von je einer Dreiviertelstunde pro Woche reichen da nicht, um ein solches Projekt auf die Beine zu stellen. „In dem Musial steckt jede Menge Freizeit. Alle Beteiligten, ob auf oder hinter der Bühne, zeigen einen Wahnsinnseinsatz“, lobt Hausmann.

Inzwischen ist die Tanzszene beendet. Mit dem Abschlussbild, bei dem Ludwig zusammengekauert am Boden sitzt und von geifernden Vampiren umringt wird, ist Nethen-Bodewitz zufrieden. Die Rettung durch Blutwig, den Mila spielt, schließt sich an. Blutwig ist nämlich Ludwigs Freund. Der mag im Gegensatz zu seinen Verwandten kein Blut, sondern lediglich Rote-Bete-Saft. Vor der nächsten Szene muss umgebaut werden. Auf der Bühne entsteht eine Dachlandschaft. Katharina Kielmann kümmert sich um die Requisiten-Herstellung. Schüler tragen Dachkulissen, darunter auch einen Kirchturm, auf die Bühne. Schornsteine kommen dazu, der in der Robotik-AG gebaute Motor setzt den sich drehenden Sternenhimmel in Gang. Die Kulisse für die nächste Szene ist bereit.