Liebfrauenschule Mülhausen Gästen aus Taiwan gefallen der lockere Umgang und der Schulzoo

Bei einer Exkursion nach Monschau besichtigt die Gruppe ein Entsorgungszentrum, um Fragen nachzugehen wie Steigerung der Recyclingquote. Justus Eisheuer, der im April erstmals in Taiwan war, berichtet, dass man dort bereits an der Lautsprechermelodie der Müllfahrzeuge erkennt, welche Art von Abfall entsorgt wird. Der gleichaltrige Max Haase hat an der Gastschule in Kaohsiung beobachtet, dass es in jedem Klassenzimmer mehrere Papierkörbe gibt.