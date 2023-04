Projekttage an der Liebfrauenschule in Mülhausen Die Begeisterung von Jungforschern fördern

„Unser Ziel ist, die Energiequelle Wasserkraft noch besser zu nutzen, als dies momentan möglich ist“, berichtet Joel Weyers. Der 14-jährige Lobbericher hat mit seinem Kumpel André Siemann (15) aus Wachtendonk ein kleines Kraftwerk entwickelt. Von der Anlage war die Jury von Jugend forscht so begeistert, dass Platz drei in der Kategorie Technik heraussprang und das Mülhausen-Duo von den Regionalwettbewerb-Verantwortlichen Thomas Zöllner und Ralf Wimmer auf großer Bühne im Krefelder Seidenweberhaus ausdrücklich gelobt wurde. Die vielen Stunden, die Joel und André in ihre Projektarbeit steckten, haben sich gelohnt. Im kommenden Jahr wollen die Beiden wieder mitmischen bei Jugend-forscht. „Wir möchten uns weiter verbessern und bis dahin eine 14-Volt-Stromturbine gebaut haben“, berichtet Joel, dessen differenzierte Präsentation der komplexen Anlage mit dazu beigetragen hat, dass die Arbeit beim Jugend-forscht-Wettbewerb der Unternehmerschaft Niederrhein schließlich auf vorderen Plätzen gelandet ist. Noch einen Platz besser – also mit Silber – haben Johanna Rasche und Maia Schrinner aus der 8d mit ihrem Projekt „biologisch abbaubare Zahnbürste“ abgeschnitten. „Plastikmüllberge – nicht mehr mit uns“, sagt Johanna Rasche. Aus gehärteter Milch, so biegsam und dennoch stabil wie ein Knochen, hat die 13-jährige Schaephuysenerin mit ihrer gleichaltrigen Freundin aus Aldekerk ein Zahnbürsten-Modell entworfen, das in einem Gipskorsett zu ihrer typischen Form gelangt ist. „Im nächsten Schritt gehen wir nun daran, umweltfreundliche Bürsten zu entwickeln“, deutet Johanna an, dass die Jugend-forscht-Erfolgsgeschichte für sie noch nicht zu Ende geschrieben ist.