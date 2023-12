Lichterfahrt durch Grefrath Landwirte setzen Zeichen der Hoffnung

Auf der Strecke wurden zwei Stopps eingelegt: in Mülhausen am Alten- und Pflegeheim Haus Salus und am Seniorenzentrum in Oedt. Dort erhielten die Bewohner und die Mitarbeiter der Senioreneinrichtungen Nikoläuse. Mit der Lichterfahrt möchten die Landwirte auch auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen. In diesem Jahr lautete der Titel der Fahrt „Ein Funken Hoffnung – Auch wir brauchen Hoffnung“.