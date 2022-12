Lichterfahrt der Landwirte in Kempen Landwirte bringen Licht zu Senioren und Kindern

In beiden Kempener Einrichtungen der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist winken Bewohner den Landwirten in ihren illuminierten Treckern zu. „Es ist immer wieder ein beeindruckendes Bild“, sagt Stiftungs-Mitarbeiterin Michaela Kromm. Diesmal hat sich die Personal-Referentin mit ihrem Ehemann Matthias an der Auguste-Tibus-Straße 9 vor dem St.-Peter-Stift postiert, wo Alt und Jung dem Traktoren-Konvoi zujubeln. Viele ihrer Kollegen halten auch am Von-Broichhausen-Stift in dicke Mäntel und wärmende Decken gehüllt die Stellung, wo der Lichtertreck als nächstes hinsteuert. Auch dort ist die Freude groß, als der Zug am Heyerdrink einbiegt in Richtung Von-Broichhausen-Allee. „Ein Funken Hoffnung“ steht auf den meisten Schildern vorne am Motorenblock der langsam rollenden Fahrzeuge.