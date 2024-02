Verein steht vor der Auflösung Letzte Chance für IG Oedt & Mülhausen

Es ist ein letzter, eindringlicher Appell, um die Interessengemeinschaft Oedt & Mülhausen zu retten – und in der Pressemitteilung des Vereins schwingt Zweifel daran mit, dass dies noch gelingen kann. Am Freitag, 8. März, findet die „voraussichtlich letzte Mitgliederversammlung“ der Interessengemeinschaft (IG) statt, heißt es. Voraussichtlich letzte? „Bei der vorigen Jahreshauptversammlung mit lediglich sechs Mitgliedern trat der Vorstand nicht mehr zur Wiederwahl an. Ohne aktiven, gewählten Vorstand droht aber die Auflösung des Vereins!“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.