Eröffnung für den 1. November geplant : Letzte Arbeiten im Neubau der Kita Bärenstark laufen

An der Bendenstraße in St. Hubert wird eine neue Kita gebaut. Sie soll 117 Plätze in sechs Gruppen bieten. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Eröffnung war für den 1. August vorgesehen, musste aber verschoben werden. Für einen Teil der Kinder wurde eine Notbetreuung organisiert.

Bei der Stadtverwaltung in Kempen ist man zuversichtlich, dass die neue Kita an der Bendenstraße in St. Hubert zum 1. November fertig wird. Eigentlich sollte die Kita schon zum 1. August, also mit Beginn des neuen Kindergartenjahres, bezugsfertig sein, doch „am Ende haben uns dann aber sowohl Corona als auch Engpässe beim Material einen Strich durch die Rechnung gemacht“, teilte Jugenddezernent Bennet Gielen Anfang August mit. Voraussichtlich werde der Kita-Betrieb im neuen Gebäude zum 1. November starten können.

Davon geht die Stadt auch weiterhin aus. Das berichtete Andreas Walter, zuständig für den Bereich frühe Förderung bei der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Die letzten Arbeiten seien im Gange, berichtete Walter: Unter anderem werden derzeit Teppiche geklebt und Wände gestrichen. Die neue Kita ist für sechs Gruppen ausgelegt, dort sollen neben weiteren Kindern auch die Kinder der benachbarten alten Kita Bärenstark untergebracht werden. Für Eltern, die mit dem Kita-Start zum 1. August gerechnet hatten und die nun keine andere Betreuungsmöglichkeit fanden, richtete die Stadt bereits eine Notbetreuung für 16 Kinder ein, für zehn Kinder wird im Mehrzweckraum der Kita Lupilus eine Notbetreuung organisiert. Das bereits vorhandene Personal der neuen Kita Bärenstark betreut die Kinder in der Notbetreuung, so dass sie sich zwar noch nicht an die neue Kita, aber zumindest an ihre Erzieherinnen und Erzieher gewöhnen können.